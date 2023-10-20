استقالة وزير بلجيكي بسبب "خطأ فادح" أودى بحياة شخصين في هجوم بروكسل

أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، استقالته في مؤتمر صحفي عُقد على عجل مساء الجمعة، بعد أربعة أيام من الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل وأودى بحياة شخصين.

واستقال وزير العدل البلجيكي بعد اكتشاف أن تونس كانت تسعى العام الماضي لتسلم متطرف، قتل بالرصاص اثنين من السويديين وأصاب ثالثا في وقت سابق.

وتبين أن تونس طلبت العام الماضي تسليم عبد السلام الأسود، الذي قتل مواطنين سويديين بالرصاص في بروكسل ليلة الاثنين الماضي. ولم يتم التعامل مع طلب التسليم هذا من قبل القاضي المسؤول.

وكانت تونس قد طلبت التسليم منذ أكثر من عام، في 15 أغسطس من العام الماضي. من مكتب المدعي العام في بروكسل في الأول من سبتمبر، لكن القاضي المسؤول أهمل الأمر.

وأدى الهجوم إلى إغلاق منطقة ملعب لكرة القدم كان يضم أكثر من 35 ألف مشجع، لفترة وجيزة، حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.

وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، يوم الجمعة، إن "تونس كانت طلبت اعتقال مطلق النار العام الماضي، وإن السلطات البلجيكية فشلت في الاستجابة لطلبها بسبب خطأ فادح".

وأضاف: "في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل". موضحا أن "القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم هذا ولم يتم التصرف في الملف".

وتابع: "إنه خطأ فردي. خطأ هائل. خطأ غير مقبول.. هذا خطأ له عواقب وخيمة".

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المصدر: أ ب