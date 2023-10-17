كشف تفاصيل مثيرة عن منفذ عملية بروكسل (صور+ فيديو)

كشف منفذ عملية بروكسل التي راح ضحيتها أمس الاثنين قتيلان في العاصمة البلجيكية بروكسل عن هويته، ودوافع هجومه.

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وقال القاتل، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي سترة برتقالية، إن اسمه عبد السلام الجيلاني مفتاح الأسود ويبلغ من العمر 45 عاما.

وأشار إلى أنه ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه نفذ عملية جهادية قتل خلالها 3 أشخاص سويديين. وبحسب اللهجة التي تحدث بها، يرجح أنه تونسي الجنسية.

وقُتل شخصان يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم، بإطلاق نار مساء اليوم الإثنين، في بروكسل وفق ما أفادت به النيابة العامة في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز"، فر القاتل الذي يرتدي نفس السترة التي ظهر بها في فيديو الاعتراف الذي تلى الجريمة، وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

Attack in Brussels with AK-47. Dead and injured. pic.twitter.com/SleVJrm2qm — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2023

المصدر: RT