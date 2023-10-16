قتيلان بإطلاق نار في بروكسل (فيديو)

قُتل شخصان بإطلاق نار مساء اليوم الإثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

بحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

Attack in Brussels with AK-47. Dead and injured. pic.twitter.com/SleVJrm2qm — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2023

وأفادت صحيفة بأن الشخصين يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.

واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة بالإشارة عبر الهاتف إلى أنه قد تم فتح تحقيق في القضية.

المصدر: AFP