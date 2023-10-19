الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات جديدة على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات جديدة على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، تشمل عددا من نقاط المراقبة التابعة له. ردا على القصف من الجانب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردا على هجمات "حزب الله" الصاروخية المضادة للدبابات على طول الحدود طوال اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك مواقع المراقبة".

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وأضاف: "كما استهدفت مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاثة إرهابيين كانوا يحاولون إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: تاس