FlightRadar: فقدان الاتصال مع طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود

أفاد موقع FlightRadar24، السويدي المختص في عرض حركة الطيران، بأن طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk بعثت إشارة إنذار فوق البحر الأسود.

وذكر الموقع، أن المسيرة الجوية الأمريكية أرسلت إشارة 7600، وبعدها أخذت بالابتعاد عن شبه جزيرة القرم والتوجه نحو صقلية.

إقرأ المزيد

ومن المعروف، أن إشارة 7600 تعني، فقدان الاتصال.

وتظهر طائرات الاستطلاع الأمريكية بدون طيار بانتظام فوق البحر الأسود. ويرسل الجيش الروسي عادة مقاتلاته لمنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي. على سبيل المثال، أرسل الجيش الروسي الأسبوع الماضي مقاتلة من طراز Su-27 بسبب اقتراب طائرة Global Hawk من حدود الدولة الروسية. وفقط بعد ذلك غيرت الطائرة بدون طيار مسارها.

تعد طائرة RQ-4 Global Hawk من أكبر الطائرات بدون طيار الإستراتيجية. يصل طول جناحيها، إلى 40 مترا (للمقارنة: يبلغ طول جناحي طائرة نقل الركاب الروسية SuperJet 100 حوالي 28 مترا). يتجاوز وزن المسيرة الأمريكية هذه عند الإقلاع 14 طنا، ويصل الحد الأقصى لارتفاعها إلى 20 كيلومتًا. ويمكن لهذه الطائرة بدون طيار البقاء في الجو لمدة تصل إلى 36 ساعة والتحليق إلى مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر.

وقد تم تجهيز الطائرة بدون طيار بمعدات استطلاع وتجسس مختلفة، بما في ذلك الرادار ونظام تحديد الموقع البصري وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء.

المصدر: نوفوستي