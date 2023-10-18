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باكستان تختبر صاروخ "أبابيل" الباليستي (فيديو)

أخبار العالم

باكستان تختبر صاروخ
Sputnik
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اختبرت باكستان صاروخ "أبابيل" البالستي المتوسط المدى الذي يعمل بالوقود الصلب، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم اختبار الأنظمة والمعايير الفنية للصاروخ "أبابيل"، بهدف تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة".

وتم تطوير صاروخ "أبابيل" البالستي في باكستان كرد على إنشاء صواريخ اعتراضية في الهند، يصل مداها إلى 2200 كم.

المصدر: RT

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