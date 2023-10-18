باكستان تختبر صاروخ "أبابيل" الباليستي (فيديو)

اختبرت باكستان صاروخ "أبابيل" البالستي المتوسط المدى الذي يعمل بالوقود الصلب، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم اختبار الأنظمة والمعايير الفنية للصاروخ "أبابيل"، بهدف تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة".

Pakistan on Wednesday conducted a successful flight test of the Ababeel weapon system, said a statement by the Inter-Services Public Relations.https://t.co/blbmqnWhFapic.twitter.com/aEEFEYvZvj — Jamil Khan 🇵🇰🇵🇸 (@JamilKh15378681) October 18, 2023

وتم تطوير صاروخ "أبابيل" البالستي في باكستان كرد على إنشاء صواريخ اعتراضية في الهند، يصل مداها إلى 2200 كم.

المصدر: RT