باكستان تختبر صاروخ "أبابيل" الباليستي (فيديو)
Sputnik
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اختبرت باكستان صاروخ "أبابيل" البالستي المتوسط المدى الذي يعمل بالوقود الصلب، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية.
وجاء في بيان الوزارة: "تم اختبار الأنظمة والمعايير الفنية للصاروخ "أبابيل"، بهدف تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة".
Pakistan on Wednesday conducted a successful flight test of the Ababeel weapon system, said a statement by the Inter-Services Public Relations.https://t.co/blbmqnWhFapic.twitter.com/aEEFEYvZvj— Jamil Khan 🇵🇰🇵🇸 (@JamilKh15378681) October 18, 2023
وتم تطوير صاروخ "أبابيل" البالستي في باكستان كرد على إنشاء صواريخ اعتراضية في الهند، يصل مداها إلى 2200 كم.
المصدر: RT