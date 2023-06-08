اليابان تصنع سفنا جديدة لمواجهة الصواريخ البالستية

أعلن موقع Naval News أن اليابان تعمل على مشروع لتطوير سفن عسكرية جديدة مجهزة بمنظومات دفاعية مضادة للصواريخ البالستية.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن اليابان تخطط لتطوير سفن عسكرية جديدة من فئة "ASEV" مجهزة بمنظومات دفاعية مضادة للصواريخ والأهداف الجوية، وكل سفينة من هذه السفن ستكون مزودة بـ 128 خلية لإطلاق الصواريخ الدفاعية.

وتخطط اليابان للحصول على هذه السفن لاستخدامها كوسيلة لحماية نفسها من أي هجوم صاروخي بالستي محتمل، ولتكون بديلة عن نظام Aegis Ashore الأرضي الدفاعي الذي تم إلغاء نشره في البلاد عام 2020 بسبب احتجاجات عامة من قبل المواطنين.

وتشير وكالة الأنباء اليابانية "Jiji Press" إلى أن وزارة الدفاع في البلاد قررت أن شركة Mitsubishi Heavy Industries ستقوم بتصنيع أول سفينة من هذه السفن، أما مؤسسة Japan Marine United فستتولى عملية تصنيع السفينة الثانية.

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وستضم منظومة التسليح الرئيسية لهذه السفن صواريخ SM-3 المعدلة من فئة Block IIA والمضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SM-3 المخصصة لتدمير الصواريخ البالستية المتوسطة والطويلة المدى، وصواريخ SM-6، القادرة على التعامل مع الأهداف الجوية والبرية.

كما ستحصل هذه السفن أيضا على منصات لإطلاق صواريخ Type-12 اليابانية المضادة للأهداف البحرية، كما يخطط لتزويدها بمنظومات Glide Phase Interceptor القادة على التعامل مع أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يتم تطويرها حاليا في الولايات المتحدة.

المصدر: سلاح روسيا