سلاح البحرية الإسباني لن يحصل على صواريخ NSM قبل عام 2027

ذكر موقع Infodefensa أن سلاح البحرية الإسباني لن يحصل على صواريخ NSM الجديدة قبل عام 2027.

وأشار الموقع إلى أن بعض المصادر في سلاح البحرية الإسباني ذكرت أن الفرقاطات الإسبانية لن تحصل على صواريخ NSM (Naval Strike Missile) التي ستصنعها شركة Kongsberg النرويجية قبل عام 2027.

وكان سلاح البحرية الإسباني قد اختار عام 2022 صواريخ NSM التي تصنعها شركة Kongsberg النرويجية، لتحل محل صواريخ Harpoon المضادة للأهداف البحرية التي يستخدمها حتى الآن، وتقرر ضم الصواريخ الجديدة إلى ترسانة أسلحة فرقاطات F-100 بعد تعديلها، وفرقاطات F-110 التي بدأ تصنيع أول فرقاطة منها عام 2022.

ومؤخرا كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن إسبانيا قد تستخدم صواريخ NSM أيضا مع غواصات S-80 الحديثة التي ستشغلها لصالح جيشها.

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تنتمي صواريخ NSM للجيل الخامس من الصواريخ البحرية المتوسطة المدى، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تصل إلى 185 كلم، وبمقدورها التحليق على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن تصنيعها من مواد خاصة، ما يصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا