اللهجة ليست غزاوية.. مراسل RT يحلل تسجيلا صوتيا إسرائيليا يتهم الجهاد الإسلامي بقصف "المعمداني"

فند مراسل RT مكسيم الطوري الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني" في غزة، عقب نشر الاستخبارات الإسرائيلية لتسجيل صوتي نسبته لناشط سابق في "حماس" يتكلم مع أحد سكان القطاع.

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قد كشفت استخباراتنا مكالمة هاتفية بين ناشط سابق في حماس وبين أحد سكان القطاع تحدثا خلالها عن عملية اطلاق صواريخ فاشلة وقعت تحديدًا في #المستشفى_المعمداني. لقد قمنا بتأكيد هذه الشهادة مع مصادر استخبارية إضافية وتأكدنا من صحتها pic.twitter.com/6jUnhk0YVi — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 18, 2023

وأكد مراسل RT مكسيم الطوري، أن لهجة المتحدثين في التسجيل المنشور لا تمت للهجة أهل غزة بصلة، مشيرا إلى أنه استمع للتسجيل أكثر من مرة، وكونه فلسطيني ويميز لهجات سكان مناطق فلسطين فإنه يستطيع أن يجزم بأن المتحدثين ليسوا من غزة، وحتى أنه يشك بأن أحدهم فلسطيني أصلا، ولكي يقطع الشك باليقين طلب مراسلنا من عدة أصدقاء له في غزة بسماع التسجيل الصوتي، حيث أجمعوا على أن التسجيل مزيف وأن الأشخاص لا يمتون لغزة بشيء.

وقام مراسلنا بنشر تسجيل صوتي لأحد أصدقائه في غزة الذي يتقن اللغة الروسية ليؤكد كذب الرواية الإسرائيلية قائلا: "تحاول إسرائيل من خلال تزوير البيانات والمعلومات إخفاء المجزرة التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أنا شخصيا فقدت في قصف أمس أخي وزوجته، و4 من أولاد إخوتي وأختين، وإلى الآن لم يتمكن أحد من انتشالهم من تحت الأنقاض، الناس في غزة لا يعلمون إلى أين عليهم اللجوء، فلا مكان آمنا في غزة".

وسبق أن ردت حركة الجهاد الإسلامي على اتهام الجيش الإسرائيلي لها بقصف مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، وذكّرت بأن المستشفى تلقى إنذارات علنية بالإخلاء.

وشددت على أن توجيه الاتهام لها "لن يعفي العدو من مسؤوليته عن المجزرة"، مؤكدا أن "العدو يحاول فبركة الأكاذيب كعادته ليتنصل من مسؤوليته عن المجزرة الوحشية".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة مساء الثلاثاء بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

المصدر: RT