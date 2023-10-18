أبرز النقاط.. بوتين يعرض نتائج زيارته إلى الصين ومشاركته في منتدى "الحزام والطريق"

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في ختام زيارته إلى الصين نتائج لقاءاته ومشاركته في أعمال منتدى "الحزام والطريق" في بكين.

مباشر.. بوتين يجمل نتائج زيارته إلى الصين ومشاركته في منتدى "الحزام والطريق"https://t.co/RUiXh1ja8K

https://t.co/hKugHlcZWQ — RTARABIC (@RTarabic) October 18, 2023

بوتين: استمرت المباحثات 3 ساعات مع الرئيس شي جين بينغ شملت التعاون الثنائي والتنسيق على المنصات الدولية، وأعلمت الرئيس الصيني عن الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية بشكل مفصل.

بوتين: ننظر إلى آفاق التعاون بتفاؤل، في مارس كان هناك اتفاقيات تم التوصل إليها تضم 7 بنود، وسيتم وضع خطة حتى 2030، والتي تعتبر خطة مهمة وسيتم تجاوز أي تعقيدات.

بوتين: تجاوزنا المصاعب البيروقراطية في خطتنا، وهو ما يرسي أساسا لنتائج سريعة، وحجم التبادل التجاري الحالي مع الصين يضع أمامنا هدف الوصول إلى 200 مليار دولار حتى عام 2024، ونحن في المرتبة السادسة في الدول التي تتعامل مع الصين.

بوتين: مبادرة الشراكة الأوراسية تكمل مبادرة "حزام واحد-طريق واحد"، ونحن مهتمون بالمبادرة الصينية، وخلال المباحثات مع الرئيس الصيني، وخلال الجلسة العامة، فإننا بإنشاء الطرق والممرات، نطور في الوقت نفسه مبادرة الحزام والطريق الصينية. لأن ذلك سيعطي دفعة اقتصادية للمبادرة الصينية ولا يمثل منافسة لها.