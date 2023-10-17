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الإدارة الأمريكية تؤكد تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا

أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تؤكد تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا
Globallookpress Defense Ministry/Keystone Press Agency
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أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي تسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مدى نموذج الصواريخ الموردة لكييف يبلغ 165 كلم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريين واتسون، في بيان لها، يوم الثلاثاء: "قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مؤخرا صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 165 كلم".

وأضافت: "نعتقد أن ذلك سيزيد كثير من القدرات القتالية لأوكرانيا دون أي مخاطر على جاهزيتنا القتالية".

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يذكر أن ATACMS صواريخ تكتيكية يبلغ مداها من 20 إلى 300 كلم تبعا لنموذجها. ويمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ من طراز HIMARS وM270.

وكانت أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة تزويدها بتلك الصواريخ منذ فترة طويلة.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر استخدام تلك الصواريخ لأول مرة، مقدما الشكر للجانب الأمريكي.

المصدر: تاس

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