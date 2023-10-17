أردوغان: قصف مستشفى المعمداني مثال آخر على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قصف مستشفى المعمداني مثال آخر على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية.

وكتب أردوغان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية".

قصف مسشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية.



إنني أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 17, 2023

وأضاف "إنني أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

المصدر: RT