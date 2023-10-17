بوتين وأوربان يشيدان بمستوى العلاقات الروسية الهنغارية وتطورها على مختلف الأصعدة (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في بكين اليوم، أن روسيا تحافظ على العلاقات وتطورها مع العديد من الدول الأوروبية بما فيها هنغاريا.

وأضاف الرئيس بوتين على هامش منتدى "طريق واحد حزام واحد" في بكين، أن العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بنيت على مراعاة مصالحهما.

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من جهته شدد أوربان على أن بلاده لم ترغب أبدا في مواجهة روسيا، بل على العكس من ذلك، كان هدفها الدائم استمرار وتوسيع الاتصالات وتم إنجاح ذلك.

وقال: "نحن مهتمون بالحفاظ على العلاقات ليس فقط على مستوى الاتصالات، ولكن على المستوى الاقتصادي أيضا قدر الإمكان".

المصدر: تاس