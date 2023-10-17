شويغو يطلب تحديث وزيادة إنتاج راجمات الصواريخ والمدفعية

عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم اجتماعا مع القادة العسكريين وممثلين عن مجمع الصناعات الحربية الروسي، بحث فيه سير تحديث راجمات الصواريخ والمدفعية، وزيادة إنتاجها.

وأشار شويغو إلى أهمية تسريع إنتاج المدفعية وراجمات الصواريخ والذخائر وتجديد مخزونات الأسلحة، مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، لتغطية كافة احتياجات القوات الروسية في ساحات القتال.

ولفت إلى أن حل توفر الذخائر يعتمد بشكل جوهري على قدرة الإنتاج ومدى تكثيفه، وتقليل وقت تسليمها للجيش.

وأضاف: "اليوم سنبحث كيفية تنظيم تطوير وزيادة إنتاج المدفعية والذخائر الدقيقة، مع مراعاة الاحتياجات الإضافية للقوات الروسية"، مؤكدا أن الهيئات التنفيذية الفيدرالية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج هذه الأنظمة.

وذكّر شويغو بأن الحكومة الروسية منحت مؤسسات صناعة الدفاع الحق في استخدام كافة طاقاتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت أيضا بتبسيط إجراءات إبرام العقود، وخفض حجم الاختبارات، ومعايير اختيار المكونات بشرط الحفاظ على جودة المنتج النهائية.

المصدر: RT