قال المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي جعلت أوكرانيا أداة للحرب ضد روسيا، تحولت إلى كارثة حلّت بالشعب الأوكراني.

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وكتب ماكغريغور على منصة "X": "تنحصر الحقيقة في أن أوكرانيا كانت أداة للهجوم على روسيا وإلحاق الضرر بها وتدمير روسيا وتغيير الدولة الروسية".

The truth is Ukraine was an instrument to attack Russia.



The goal was to harm Russia, destroy Russia change Russia's regime.



This is a humanitarian disaster, it's a crime against the Ukrainian people.pic.twitter.com/V2NCYZO63e — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) October 14, 2023

وأكد أن هذه السياسة أدت إلى كارثة إنسانية وأصبحت جريمة ضد الشعب الأوكراني، ودعا الولايات المتحدة لوقف الحروب التي لا نهاية لها.



المصدر: نوفوستي