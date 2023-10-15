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خبير أمريكي: أوكرانيا استخدمت أداة للحرب على روسيا

أخبار العالم

خبير أمريكي: أوكرانيا استخدمت أداة للحرب على روسيا
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي جعلت أوكرانيا أداة للحرب ضد روسيا، تحولت إلى كارثة حلّت بالشعب الأوكراني.

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وكتب ماكغريغور على منصة "X": "تنحصر الحقيقة في أن أوكرانيا كانت أداة للهجوم على روسيا وإلحاق الضرر بها وتدمير روسيا وتغيير الدولة الروسية".

وأكد أن هذه السياسة أدت إلى كارثة إنسانية وأصبحت جريمة ضد الشعب الأوكراني، ودعا الولايات المتحدة لوقف الحروب التي لا نهاية لها.


المصدر: نوفوستي

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