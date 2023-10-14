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برلمانية أوكرانية: فقدنا الأمل في المساعدة الغربية

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برلمانية أوكرانية: فقدنا الأمل في المساعدة الغربية
Legion-Media
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عبرت نائبة البرلمان الأوكراني إليزافيتا ياسكو عن تشاؤمها من استعداد الغرب لمواصلة دعم أوكرانيا.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ياسكو قولها: "أنا متشائمة".

وأضافت النائبة أن أوكرانيا وحلفاءها يواجهون العديد من التحديات ومن أبرزها: "إنتاج الأسلحة، وتقديم المساعدة الاقتصادية، وإعادة إعمار البنية التحتية الأمنية وآفاق الناتو".

وأضافت ياسكو: "لا أرى التخطيط المطلوب لاتخاذ إجراءات حقيقية لدعم أوكرانيا".

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ولم تتلق أوكرانيا سوى نصف المساعدات المالية الدولية الموعودة.

بدوره، قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي إنه حتى قبل التصعيد الذي حدث في الشرق الأوسط، كانت لدى الحلف نظرة "قاتمة" بشأن مستقبل الأوضاع في أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤولين أوروبيين، احتمال تمكن كييف من التصدي للقوات الروسية والاستيلاء على شبه جزيرة القرم احتمال ضئيل للغاية.

المصدر: ريا نوفوستي

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