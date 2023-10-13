صحيفة: تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "إف 16" الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16" سيبدأ في قاعدة عسكرية بولاية أريزونا الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال أحد المسؤولين إن مجموعة صغيرة من الطيارين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي للمشاركة في التدريبات، اجتازت دورة اللغة الانجليزية في قاعدة "لاكلاند" بولاية تكساس، وتوجت إلى قاعدة "موريس" في أريزونا.

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وحسب المسؤولين، سيبدأ تدريب الطيارين على استخدام مقاتلات "إف 16" في المنشأة التدريبية الرئيسية في القاعدة الجوية المذكورة.

ويشار إلى أن الطيارين سيتعلمون الأسس النظرية لاستخدام "إف 16" وسيتدربون على الأجهزة لمحاكاة قيادة الطائرة قبل الانتقال إلى قيادة الطائرات الحقيقية، وقد يتم الإسراع بتدريبهم نظرا للحاجة إلى عودتهم للقتال.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي أنها ستشكل تحالفا للدول التي ستتولى تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة وصيانة طائرات "إف 16"، بمشاركة هولندا والدنمارك ودول أخرى، قد بلغ عددها 11 دولة حتى الآن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أكد خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن "إف 16" لن تصل إلى أوكرانيا قبل الربيع المقبل.

المصدر: "بوليتيكو"