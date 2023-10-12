هولندا ترسل 18 مقاتلة "إف-16" إلى مركز لتدريب الطيارين الأوكرانيين في رومانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايس أولونغرين أن بلادها سترسل بين 12 و18 مقاتلة "إف-16" إلى مركز لتدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ عمله في رومانيا خلال أسابيع.

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ونقل موقع "NL Times" عن تصريح أولونغرين قولها: "نأمل بإرسال ما بين 12 إلى 18 مقاتلة إلى رومانيا خلال أسابيع قادمة، مما يعني أنه سيكون بإمكان مركز تدريب بدء عمله".

وقالت الوزيرة، سابقا، على هامش لقاء مع زملائها في مقر حلف الناتو في بروكسل، إن عملية إنشاء مركز لتدريب الطيارين الأوكرانيين في رومانيا تجري "بشكل جيد جدا".

ولم تستبعد أن أوكرانيا ستتلقى في نهاية المطاف 24 مقاتلة من طراز "إف-16" يمكن "استخدامها في مواجهة روسيا".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن هولندا التي تملك حاليا 42 مقاتلة من هذا الطراز، تنوي إرسال أول المقاتلات الموعودة لأوكرانيا في عام 2024.

وكانت هولندا والدنمارك أول دولتين وافقتا على تقديم مقاتلات من طراز "إف-16" لأوكرانيا. من جهته أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على مقاتلات حربية من دول ثالثة بعد انتهاء عملية تدريب طياريها. كما أشار البنتاغون إلى أن أوكرانيا ليست لديها البنية التحتية الضرورية لمرابطة مقاتلات "إف-16" في أراضيها.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

المصدر: نوفوستي