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وزير الخارجية الصيني يؤكد أمام بوريل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يؤكد أمام بوريل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
نائب الرئيس الصيني يستقبل جوزيب بوريل في بكين.
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أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أن مفاوضات السلام هي وحدها القادرة على حل النزاع الدائر بأوكرانيا، وأنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية.

قال وزير الخارجية وانغ يي خلال اجتماعه في بكين مع مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف من أجل التوصل معاً إلى تسوية سياسية للنزاع.

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وبين لبوريل أن المفاوضات السلمية هي وحدها القادرة على حل النزاع في أوكرانيا، وأضاف: "فقط من خلال المفاوضات يمكن إنهاء الأزمة في أوكرانيا.. ولن تتخلى الصين عن تعزيز السلام والمفاوضات".

كما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "سنقف دائما إلى جانب السلام والحوار"

وبحسب قوله، يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف بشكل مشترك للتسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والمساهمة في عودة السلام والاستقرار في أوروبا.

يشار إلى أنه بتاريخ 12 أكتوبر، زار بوريل العاصمة بكين للمشاركة في الجولة الـ12 للحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الصين وأوروبا وتنتهي الزيارة في 14 أكتوبر.

المصدر: تاس

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