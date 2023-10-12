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بوريل: الصين في حيادها إزاء أزمة أوكرانيا كالثعلب في قن الدجاج

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بوريل: الصين في حيادها إزاء أزمة أوكرانيا كالثعلب في قن الدجاج
Sputnik
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قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد ليس راضيا عن مستوى حياد الصين في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار بوريل إلى أن الصين، يمكنها أن تفعل المزيد في مجال التسوية السلمية في أوكرانيا، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يتوقع منها دعم الموقف الأوروبي.

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وأضاف: "إن الحياد في هذه الحالة يشبه الشخص الذي يقف جانبا ويراقب ، الثعلب  الداخل إلى حظيرة الدجاج وينتظر العواقب".

ووصف بوريل مشاركة الصين في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، الذي عقد في السعودية، بأنها خطوة جيدة، لكنه أشار إلى أن بكين يمكن أن تفعل المزيد، لا سيما من خلال مشاركتها في "مبادرة كييف للسلام".

ووفقا له، يجب على الصين أن تفعل الكثير لكي تتمكن من إقناع الجانب الأوكراني، في أنها ليست إلى جانب روسيا.

وقال بوريل: "نحن نعرف الحسابات والقيود الصينية الموجودة تجاه هذا النزاع وميولها للنظر إليه من خلال منظور منافستها مع الولايات المتحدة".

في وقت سابق ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن بلادها تعتبر ما يحدث في أوكرانيا "مأساة يمكن تجنبها". وقالت: "جوهر الأزمة الأوكرانية يكمن في انفجار كبير للتناقضات في إدارة الأمن الأوروبي".

المصدر: RBC

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