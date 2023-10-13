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بوريل: لا نسعى لمنع تطور الصين

أخبار العالم

بوريل: لا نسعى لمنع تطور الصين
AP
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لا يسعى لمنع تطور الصين، بل يؤيد التعاون معها في القضايا العالمية الرئيسية.

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وكتب في صحيفة "South China Morning Post": "لا نتطلع إلى ردع تطور الصين على مستوى العالم. على العكس من ذلك نريد أن تصبح الصين أكثر انخراطا في القضايا العالمية مثل تغير المناخ والرعاية الصحية وتخفيف عبء الديون عن البلدان النامية".

وأضاف: "نريد التعاون مع الصين لمواجهة أهم التحديات العالمية، لذلك نعتقد أن أي شكل من أشكال المقاطعة غير مرغوب فيه ومستحيل".

ويقوم بوريل في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري بزيارة إلى الصين. ومن المتوقع أن يشارك في الجولة الـ12 للحوار الاستراتيجي الصيني الأوروبي.

وتم تأجيل زيارة بوريل إلى الصين مرتين العام الجاري في أبريل الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، والصيف الماضي بعد تواري وزير الخارجية الصيني تشين قانغ حينها عن الظهور العلني.

المصدر: تاس

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