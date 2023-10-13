بوتين: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة واسعة ناجمة عن السياسات الأمريكية الفاشلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة واسعة النطاق، ونتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة.

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وأضاف بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة اليوم في قرغيزستان: "لا يسعني إلا أن أقول بضع كلمات عن التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي طال آلاف المدنيين بين قتيل وجريح من الجانبين. ما يحدث مأساة واسعة النطاق يعيشها الإسرائيليون والفلسطينيون، ونتيجة مباشرة لسياسات الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط".

وتابع: "علينا البحث عن حل سلمي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى".

وأشار بوتين إلى أن الإصابات في صفوف المدنيين هي أمر "غير مقبول بالمطلق".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572، والمصابين إلى 7262، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1300، ونحو 3300 مصاب.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: نوفوستي