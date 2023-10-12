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النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم "حماس" على إسرائيل

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النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في هجوم
AP Ariel Schalit
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أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل اثنين آخرين من مواطني البلاد في إسرائيل جراء هجوم "حماس"، لتصل حصيلة الضحايا النمساويين إلى 3 قتلى.

ونقلت قناة OE24 النمساوية عن خارجية البلاد قولها، إن المواطنين الاثنين "راحا ضحايا العنف من جانب حماس".

وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل مواطن نمساوي في إسرائيل، كان يحمل جنسية مزدوجة.

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يذكر أن حركة "حماس" شنت هجوما واسعا على بلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الجاري وأطلقت آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية في إطار عملية "طوفان الأقصى". وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد "حماس" في غزة، بينما أعلنت القيادة الإسرائيلية عزمها "محو حماس عن وجه الأرض".

وقالت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى جراء هجوم "حماس" بلغ أكثر من 1300 شخص.

المصدر: تاس

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