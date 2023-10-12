واشنطن تشجب تصريحات الرئيس الكولومبي بشأن غزة وتشبيهه تصريحات حكومة إسرائيل بتصريحات النازيين

انتقدت الولايات المتحدة يوم الخميس تصريحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التي شبه فيها تصريحات الحكومة الإسرائيلية بتصريحات النازيين، ودعته إلى التنديد بحركة حماس.

وقالت السفيرة ديبورا ليبستادت من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية في منصة "إكس": "نستنكر بشدة تصريحات الرئيس بيترو وندعوه إلى إدانة حماس، المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية، لقتلها الوحشي للرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين".

وكان بيترو قد كتب في منصة "إكس" مرارا منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

وأثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت يوم الاثنين عن فرض "حصار كامل" لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص إدانات دولية، حيث اعتبر غالانت أن إسرائيل تقاتل "أناسا متوحشين"، على حد قوله.

في حين كتب بيترو: "هذا ما قاله النازيون عن اليهود..لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية"، مضيفا أن خطاب الكراهية من شأنه أن يؤدي إلى "محرقة"، ردا على تصريحات غالانت التي تم تداولها على نطاق واسع.

وشبه بيترو غزة أيضا بمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي كان يديره الحراس النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بحي اليهود في وارسو، الذي دمره الجيش الألماني في أعقاب انتفاضة اليهود هناك.

هذا وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

المصدر: "رويترز"