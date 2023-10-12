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مستشار خامنئي يؤكد للنخالة دعم القيادة الإيرانية والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقضيته ومظلوميته

أخبار العالم

مستشار خامنئي يؤكد للنخالة دعم القيادة الإيرانية والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقضيته ومظلوميته
AFP
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تلقى أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

وأكد ولايتي عبر الاتصال دعم القيادة الإيرانية والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقضيته ومظلوميته، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحقوقه، وفق ما ذكرت وكالة "مهر".

من جهته، أطلع النخالة ولايتي على "مجريات العدوان الصهيوني الذي تشنه حكومة صهيونية يقودها نازيون جدد، متعطشون للدماء وسفك دماء الأطفال وارتكاب جرائم إبادة جماعية"، معبرا "عن شكر الشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية في إيران ومقدرا مواقفها في نصرة الشعب الفلسطيني"، وفق "مهر".

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية.

المصدر: "مهر"

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