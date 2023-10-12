إسرائيل تعلن مقتل ضابط خلال الاشتباكات مع "حماس" بغلاف غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

ومع هذا الإعلان يكون عدد العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء المواجهات في عملية "طوفان الأقصى"، ارتفع إلى 221.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الخميس، قائمة بأسماء 31 جنديا إضافيا.

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT