تونس.. مسيرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني (فيديو)

احتشد المئات من التونسييسن في مسيرات دعا إليها الاتحاد العام للشغل وتشارك فيها منظمات وأحزاب وجمعيّات مختلفة، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي.

وتأتي هذه الدعوة للمسيرات وسط البلاد إثر انعقاد اجتماع بتاریخ 9 أكتوبر 2023 جمع ممثلين عن منظمات وأحزاب، تمّ خلاله التأكيد على المساندة المبدئية واللامشروطة للمقاومة الفلسطينية في معركتها من أجل التحرير، وإدانة تواطؤ الأنظمة العربية المطبعة مع "الكيان الصهيوني ومواقفها المخزية، والتمسك بالإسراع في سن قانون تجريم التطبيع".

ويشارك في المسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطية والجمعية التونسية للمحامين الشبّان والعديد من الجمعيات الأخرى إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية.

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المصدر: RT، قناة الزيتونة