مراسلتنا: تأجيل بدء العام الدراسي في إسرائيل حتى نوفمبر

أفادت مراسلة RT بأن مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية قررت تأجيل بدء العام الدراسي حتى نوفمبر المقبل، وسط تصاعد المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، أعلنت الجامعات الإسرائيلية، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر.

وقالت جامعة تل أبيب في بيان لها "في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي"، على حد قولها.

وبحسب الإعلان، "تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى. وسنواصل ونقوم بتحديث الجوانب الأخرى من الجدول الأكاديمي وفقا لتطورات الأحداث". وأصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا بهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، وسط استمرار تستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، واتساع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: RT + شبكة فلسطين الإخبارية