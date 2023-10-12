فشل استخباراتي ذريع.. الجيش الإسرائيلي يقر بملاحظة تحركات غريبة في غزة عشية "طوفان الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي أنه لاحظ تحركات غريبة في قطاع غزة ليلة السبت الماضي قبل انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، إلا أنه لم تكن هناك أي تحذيرات استخباراتية.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن هذا أول إقرار من الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد، ما يعتبر اعترافا ضمنيا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية في كشف تحركات ومخططات حركة حماس التي تم إعدادها على مرأى الاستخبارات والجيش الإسرائيلي.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT