إيهود باراك لـ"سي إن إن": هجوم حماس فشل كبير في الاستخبارات وصولا إلى القيادة السياسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن هجوم حماس كان الضربة الأشد التي تلقتها إسرائيل في تاريخها.

وأضاف إيهود باراك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ذلك يمثل "فشلا كبيرا في الاستخبارات والعمليات وصولا إلى القيادة السياسية العليا.

إقرأ المزيد

وأكد باراك أن على إسرائيل الآن أن تتأكد "من أن حماس سوف تعاني من الضربة المناسبة لكي يكون تكرار مثل هذا الحدث مستحيلا".

وصرح بأنه لا يمكن أن يتم ذلك دون اتخاذ مخاطر تتمثل في توسيع الدائرة إلى شمال إسرائيل أيضا، إلى حزب الله أو الخلايا النائمة داخل الضفة الغربية.

وأشار إلى أن "إسرائيل عازمة على ضمان محاسبة حماس على هذا الهجوم".

وفيما يتعلق بالرهائن، قال باراك إن هذه "مسألة حساسة للغاية.. وبطبيعة الحال، فإنها تضع قيودا معينة على الاعتبارات، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر".

إقرأ المزيد

وعلق باراك على هدف حماس من أخذ عدد كبير من الرهائن، قائلا "إنه عدد غير مسبوق من الأشخاص.. أعتقد أن الهدف هو إطلاق سراح جميع السجناء ربما 10 آلاف شخص منهم في السجون الإسرائيلية.. سيحاولون اجتياز الأمر إلى النهاية ولكن ليس من الواضح كيف سينتهي الأمر".

المصدر: RT + شبكة "سي إن إن" الأمريكية