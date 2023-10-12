"عجز الميزانية كارثي".. برلمانية أوكرانية تتهم المقربين من زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة

أكدت نينا يوجانينا، عضو لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بالتمويل والضرائب والسياسة الجمركية، أن أشخاصا مقربين من السلطات يسرقون ميزانية أوكرانيا.

وقالت يوجانينا: "اليوم، تُسرق الأموال مباشرة من الميزانية، ولا يشارك في ذلك إلا الأشخاص المقربون من السلطات".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه "يجب عليهم بالتأكيد أن يدركوا أن هذا سيؤدي إلى تقييد التمويل الخارجي للبلاد. ولن نتمكن من البقاء على قيد الحياة بمفردنا".

وتعليقا على دعوة صندوق النقد الدولي بضرورة رفع أسعار الفائدة وتحصيل الضرائب والرسوم، قالت النائبة إنها "كانت تتوقع مثل هذا التصريح، لأنه واضح تماما ومتوقع أن تنخفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لأسباب مختلفة".

أعربت عن شكوكها في أن الشركات الأوكرانية ستكون قادرة على تحمل الضغوط الضريبية المتزايدة وأن صندوق النقد الدولي يدرك هذا الخطر.

وفي حديثها عن عجز الميزانية، الذي وصفته بـ"الكارثي"، اعترفت النائبة بأن أوكرانيا تخصص أموالها الخاصة بالكامل تقريبا لقطاع الأمن والدفاع.

وحذرت يوجانينا من أن جميع الأمور الأخرى سيتم تمويلها حصريًا بمساعدة خارجية.

المصدر: تاس