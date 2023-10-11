"بوليتيكو": الكونغرس الأمريكي قد لا يوافق على تقديم مساعدات موحدة لإسرائيل وأوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أعضاء مجلس النواب يشكون بوجود عدد كاف من المشرعين بالكونغرس الأمريكي لدعم المساعدات العسكرية لكل من أوكرانيا وإسرائيل كجزء من طلب محتمل من إدارة واشنطن

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الكونغرس على استعداد لإرسال الأموال إلى إسرائيل، لكن المساعدة لأوكرانيا لا تزال تسبب خلافات في صفوفهم.

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ولم يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن طلبا رسميا إلى الكونغرس للحصول على أموال إضافية لإسرائيل، لكنه قال يوم الثلاثاء إن مثل هذا الطلب سيتم تقديمه قريبا. وفي الوقت نفسه، لم تتم الموافقة على طلب منفصل للحصول على مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 24 مليار دولار، والذي أرسله البيت الأبيض إلى المشرعين في أغسطس الماضي.

وأكدت أنه من المرجح أن تحظى المساعدات العسكرية لإسرائيل بموافقة سريعة من أعضاء الحزبين. ويشكك بعض مؤيدي أوكرانيا في الموافقة على إرسال الأموال إلى البلدين كجزء من طلب مشترك.

وتثير مسألة المساعدات الإضافية لكييف جدلا بين الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يعتبرون أن الإدارة الأمريكية لا تشرف بشكل كاف على الأسلحة المرسلة، ولم تضع بعد أهدافها أو استراتيجيتها في هذا الشأن.

وذكرت شبكة NBC في وقت سابق أن البيت الأبيض قد يرسل طلبا مشتركا إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

المصدر: تاس