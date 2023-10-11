القوات الروسية تحسن مواقعها على بعض المحاور وتحييد 900 جندي أوكراني في يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية وحسنت مواقعها على بعض محاور القتال، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت نحو 895 فردا.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

الوحدات الروسية تصد 10 هجمات مضادة للعدو على محور كوبيانسك، وتحسن مواقعها على طول الخط الأمامي، والخسائر الأوكرانية تبلغ 280 عسكريا بين قتيل وجريح

إصابة دبابة ومدفع من طراز M777 أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"، إضافة إلى مستودع الذخيرة تابع لوحدة مرتزقة أجانب.

صد هجومين على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تصل إلى 65 فردا، وضرب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة Caezar فرنسي الصنع، وثلاثة مدافع ذاتية الحركة "مستا-إس" ومدفعين "أكاسيا" و"غفوزديكا"، ومدفع "دي-30" وراجمة صواريخ RM-70 Vampire تشيكية الصنع.

تحسين المواقع على طول خط المواجهة في منطقة بلدة أفديفكا في دونيتسك، وخسائر العدو على هذا المحور تصل إلى 330 جنديا بين قتيل وجريح

على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريا، وتم تدمير مدفع M777 ومدفع هاوتزر M109 Paladin أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر FH70 بريطاني الصنع، واثنين من مدافع ذاتية الحركة "مستا-إس"، وآخر من طراز "غفوزديكا"

صد هجومين ومقتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه، فيما خسر العدو 45 عسكريا آخرين على محور خيرسون، وأصيب هناك أيضا رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-36

تدمير محطة الرادار ST-68U لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة، في مقاطعة نيكولايف

إصابة طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك،

اعتراض 3 قنابل موجهة من طراز JDAM و7 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM و4 صواريخ HIMARS، وتدمير تدمير 41 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية