الدفاع الروسية تكشف حصلية خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على مختلف محاور القتال، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني شملت نحو 580 جنديا خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي خلاصة ما تضمنه التقرير اليومي للدفاع الروسية:

صد هجومين في منطقة بلدة كليتشيفكا على محور دونيتسك، وخسائر العدو تبلغ نحو 165 فردا بين قتيل وجريح

صد هجومين في محور جنوب دونيتسك، حيث قتل أو أصيب ما يصل إلى 200 جندي أوكراني وتم تدمير مستودع ميداني للذخيرة

صد هجومين على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ نحو 60 جنديا

صد 4 هجمات على محور كوبيانسك، ومقتل نحو 25 جنديا، وتمدير مدفع M777 أمريكي الصنع واثنين من المداقع ذاتية الحركة "غفوزديكا"

خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز 80 فردا على محور زابوروجيه و50 فردا على محور خيرسون، حيث تم أيضا تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية

ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواءين الميكانيكيين 67 و118 للجيش الأوكراني والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في أراضي دونيتسك وزابوروجيه

إسقاط 19 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية