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الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 630 عسكريا أوكرانيا خلال يوم

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الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 630 عسكريا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الأوكراني خسرت نحو 630 جنديا على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز التفاصيل الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

  • صد ثلاث هجمات أوكرانية على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 عسكريا بين قتيل وجريح
  • تحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل أكثر من 15 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه
  • صد 5 هجمات على محور كوبيانسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 170 جنديا
  • تم صد هجومين على محور كراسني ليمان والعدو خسر نحو 45 عسكريا
  • على محور جنوب دونيتسك بلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي بين قتيل وجريح
  • على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 60 فردا
  • إسقاط صاروخ من نظام HIMARS وتدمير 14 طائرة سيرة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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