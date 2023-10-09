الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 630 عسكريا أوكرانيا خلال يوم

أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الأوكراني خسرت نحو 630 جنديا على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز التفاصيل الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

صد ثلاث هجمات أوكرانية على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 عسكريا بين قتيل وجريح

تحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل أكثر من 15 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه

صد 5 هجمات على محور كوبيانسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 170 جنديا

تم صد هجومين على محور كراسني ليمان والعدو خسر نحو 45 عسكريا

على محور جنوب دونيتسك بلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي بين قتيل وجريح

على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 60 فردا

إسقاط صاروخ من نظام HIMARS وتدمير 14 طائرة سيرة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية