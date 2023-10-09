الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 630 عسكريا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الأوكراني خسرت نحو 630 جنديا على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.
وفي ما يلي أبرز التفاصيل الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية:
- صد ثلاث هجمات أوكرانية على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 عسكريا بين قتيل وجريح
- تحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل أكثر من 15 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه
- صد 5 هجمات على محور كوبيانسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 170 جنديا
- تم صد هجومين على محور كراسني ليمان والعدو خسر نحو 45 عسكريا
- على محور جنوب دونيتسك بلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 200 جندي بين قتيل وجريح
- على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 60 فردا
- إسقاط صاروخ من نظام HIMARS وتدمير 14 طائرة سيرة
المصدر: وزارة الدفاع الروسية