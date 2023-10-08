الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 650 جنديا خلال يوم

أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 655 فردا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

صد 9 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 170 عسكريا

صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان والعدو يخسر نحو 65 جنديا

صد هجومين في محور دونيتسك، إضافة إلى تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وضرب مركز للتحكم بالطائرات بدون طيار، وتدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطاريات AN/TPQ-50 أمريكي الصنع. وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور 165 فردا

صد هجومين على محور جنوب دونيتسك، وتدمير مركز للتحكم في الطائرات بدون طيار، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع، وتجاوزر خسائر العدو على هذا المحور 185 بين قتيل وجريح

مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون

إصابة منصة إطلاق للصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو" في مقاطعة خاركوف

تدمير منصة إطلاق ذاتية الدفع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" ورادار للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة من طراز ST-68U في مقاطعة نيكولايف

اعتراض 3 صواريخ "توتشكا-أو" وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما إلى النسخ الهجومية

تدمير وتعطيل 25 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية