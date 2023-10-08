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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 650 جنديا خلال يوم

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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 650 جنديا خلال يوم
Sputnik
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أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 655 فردا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

  • صد 9 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 170 عسكريا
  • صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان والعدو يخسر نحو 65 جنديا
  • صد هجومين في محور دونيتسك، إضافة إلى تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وضرب مركز للتحكم بالطائرات بدون طيار، وتدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطاريات AN/TPQ-50 أمريكي الصنع. وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور 165 فردا
  • صد هجومين على محور جنوب دونيتسك، وتدمير مركز للتحكم في الطائرات بدون طيار، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع، وتجاوزر خسائر العدو على هذا المحور 185 بين قتيل وجريح
  • مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون
  • إصابة منصة إطلاق للصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو" في مقاطعة خاركوف
  • تدمير منصة إطلاق ذاتية الدفع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" ورادار للكشف عن الأهداف على ارتفاعات منخفضة من طراز ST-68U في مقاطعة نيكولايف
  • اعتراض 3 صواريخ "توتشكا-أو" وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما إلى النسخ الهجومية
  • تدمير وتعطيل 25 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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