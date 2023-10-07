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الدفاع الروسية: تحييد 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرة حربية و38 مسيرة خلال يوم

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الدفاع الروسية: تحييد 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرة حربية و38 مسيرة خلال يوم
Sputnik
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 600 فرد، فيما أسقط الجيش الروسي طائرة "سو-25" أوكرانية في زابوروجيه و38 مسيرة في مناطق متفرقة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها:

  • صد 5 هجمات مضادة على محور كوبيانسك ومقتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا هناك
  • خسائر القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان تتجاوز 65 جنديا
  • صد 3 هجمات على محور دونيتسك وخسائر العدو هناك تصل إلى 190 بين قتيل وجريح
  • صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك وسقوط  نحو 225 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح
  • القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه
  • في اتجاه خيرسون، مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور خيرسون
  • تدمير مستودع للمواد العسكرية التقنية قرب مدينة إليتشوفسك بمقاطعة أوديسا، ومستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف،
  • تدمير مستودعات وقود لسلاح الجو الأوكراني في مطاري "أوزيرنويه" قرب مدينة جيتومير و"ميرغورود" في مقاطعة بولتافا
  • إصابة مستودعات لأسلحة الطيران في مقاطعة تشيركاسي
  • اعتراض 7 صواريخ من نظام HIMARS و4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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