الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بريانسك

صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت مسيرة أثناء اقترابها من مدينة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

إقرأ المزيد

وكتب بوغوماز في صفحته على "تلغرام": "تم إحباط هجوم جديد للإرهابيين الأوكرانيين. قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير طائرة بدون طيار أثناء اقترابها من مدينة بريانسك".

وأضاف أن كل خدمات الطوارئ تعمل حاليا في مكان الحادث.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية فيما بعد باعتراض مسيرة أوكرانية في الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وفي وقت سابق من هذا اليوم حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة منطقة سوراجسكي في مقاطعة بريانسك باستخدام مسيرتين، وتم إسقاطهما أيضا من قبل قوات الدفاع الجوي.

المصدر: تاس