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الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض مسيرتين جويتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن اعتراض مسيرتين جويتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
Globallookpress
وزارة الدفاع الروسية
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بطائرتين بدون طيار، وتمكن الدفاع الجوي الروسي من اعتراض هاتين المسيرتين فوق مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

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من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في السماء فوق منطقة سوراجسكي بمقاطعة بريانسك.

وشدد المحافظ، على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.

وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".

المصدر: تاس

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