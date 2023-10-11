خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام غواصة تيتان مع بقايا بشرية

اكتشف خفر السواحل الأمريكي، الحطام المتبقي من غواصة الأعماق تيتان التي غرقت في المحيط الأطلسي، وكذلك تم العثور على بقايا يفترض أنها بشرية.

وقال مصدر في خفر السواحل الأمريكي: "قام مهندسو الأمن الصناعي من لجنة التحقيق في الحوادث البحرية التابعة لخفر السواحل الأمريكي، بتحديد موقع حطام تيتان المتبقي والأدلة من قاع شمال المحيط الأطلسي".

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وأشارت هيئة خفر السواحل، إلى أن الخبراء أرسلوا الأدلة المذكورة إلى الميناء "للتصنيف والتحليل".

ونوهت الهيئة بأنه تم انتشال من حطام الغواصة بقايا يعتقد أنها بشرية، وتم إرسالها إلى الأطباء لتحليلها.

تم فقدان غواصة "تيتان"، التي كان على متنها 5 أشخاص، يوم 18 يونيو الماضي أثناء رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" العملاقة التي غرقت في عام 1912 بنتيجة اصطدامها بجبل من الجليد. وتم العثور على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها.

المصدر: تاس