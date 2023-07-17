مقطع فيديو جديد يوضح ما حصل لغواصة تيتان

انتشر مقطع فيديو مفصل، يُظهر رسما متحركا يوضح كيف ولماذا انفجرت الغواصة تيتان الشهر الماضي، وقتلت خمسة رجال كانوا على متنها، على وسائل التواصل الاجتماعي.

فوصف حساب AiTelly على "يوتيوب" تفاصيل الانفجار الداخلي المثير للرعب الذي حدث الشهر الماضي، موضحا كيف ولماذا انهارت الغواصة التي كانت متجهة إلى حطام سفينة تيتانيك، بسبب الضغط الهائل تحت الماء.

وقد فقدت الغواصة تيتان الاتصال بسفينتها الداعمة يوم الأحد 18 يونيو في أثناء هبوطها إلى حطام تايتانيك على عمق 12500 قدم تحت السطح. وبعد أيام، تم انتشال حطامها. وقيل إنها تعرضت لـ"انهيار كارثي".

وأدى الحادث إلى هلاك جميع ركاب الغواصة، وهم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما)، وشاهزادا داود (48 عاما)، وابنه سليمان داود (19 عاما)، وهما من أصل باكستاني، وطيار البحرية الفرنسية بول هنري نارجوليه (77 عاما)، والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate المنظمة للرحلة، ستوكتون راش.

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وأظهرت الرسوم المتحركة الجديدة، باستخدام برنامج مفتوح المصدر يسمى Blender، كيف كان "التصميم التجريبي" لتيتان مختلفا عن التكنولوجيا الفرعية الحالية التي تستخدم الفولاذ والتيتانيوم والألمنيوم.

واستغرقت قناة "يوتيوب" 12 ساعة لإدخال بيانات حول OceanGate في برنامج النمذجة الثلاثية الأبعاد لإنشاء رسوم متحركة ديناميكية للمشاهدين.

وفي النهاية، كما يدعي الخبراء، كان بناء تيتان من ألياف الكربون هو المشكلة، لأن هذه المادة يمكن أن "تتشقق وتنكسر فجأة".

حتى أن رسامي الرسوم المتحركة ابتكروا ما كان سيبدو عليه الجزء الداخلي من الغواصة، قائلين: "من المحتمل أن تكون هذه واحدة من غواصات الغوص العميق الأساسية التي ستراها على الإطلاق".

وفي 18 يونيو، تم إطلاق الغواصة التابعة لشركة OceanGate في الساعة 8 صباحا تقريبا، في المحيط الأطلسي فوق موقع حطام سفينة تايتانيك.

وبدأ الركاب الخمسة بالنزول بينما كان راش يقود السفينة. وفي الساعة 9:45 صباحا فُقد الاتصال بالغواصة.

واستغرقت شركة OceanGate ثماني ساعات لإبلاغ خفر السواحل الأمريكي عن الغواصة المفقودة بعد أن فقدت الاتصال.

وأدى ذلك إلى استجابة دولية هائلة لإنقاذ الركاب الخمسة. وبدأت السفن من جميع أنحاء العالم في القيام برحلة للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة في أثناء انقضاء الساعات والأكسجين المقدر.

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وبعد أيام، أُعلن أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في انفجار داخلي محتمل.

وتم الكشف أيضا عن أن نظام المراقبة التابع للبحرية الأمريكية التقط صوتا محتملا للانفجار الداخلي، لكن جهود البحث استمرت.

وبعد الإعلان عن وفاة الركاب الخمسة، تم الكشف لاحقا عن وجود حطام من الغواصة المنفجرة بالقرب من موقع تيتانيك.

وبدأ تحقيقهم في نهاية يونيو، بعد يوم من العثور على رفات بشري خلال مهمة الإنقاذ ونقل أجزاء من السفينة إلى الشاطئ.

ويشير مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق و20 ثانية، والذي تم نشره في 30 يونيو من قبل AiTelly، إلى أن غواصة تيتان انهارت بنيتها في جزء من جزء من الألف من الثانية بسبب الضغط الهيدروستاتيكي المرتفع للمياه المحيطة. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أن هناك في العمق، حيث تقع تيتانيك، نحو 5600 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط، وهو ما يقرب من 400 ضعف الضغط الذي نواجهه على السطح.

ويوضح الفيديو أنه عندما تصبح هذه القوة أكبر من القوة التي يمكن أن يتحملها الهيكل، تنفجر السفينة بقوة.

وقد جذب الفيديو اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، حيث حقق نحو 13 مليون مشاهدة حتى الآن.

المصدر: ديلي ميل