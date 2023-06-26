فيديو لانفجار علبة "كوكاكولا" بعنف بواسطة ضغط الماء يوضح ما قد يكون حدث لغواصة Titan المنكوبة

يقدم مقطع فيديو لعبوة "كوكاكولا" تنفجر على الفور تحت ضغط الماء، فكرة عما حدث على الأرجح لغواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي مؤخرا.

وكشفت السلطات يوم الخميس أن غرفة الضغط على متن غواصة OceanGate عانت من "انفجار داخلي كارثي"، ولقي الرجال الذين كانوا على متنها حتفهم بشكل مأساوي.

وقد يكون الانفجار الداخلي ناتجا عن تغيير مفاجئ من الضغط المنخفض إلى الضغط العالي داخل الغواصة، ربما بسبب خلل في جدران الغواصة. وقال الخبراء إن الهيكل المصنوع من ألياف الكربون "المعيب" ربما يكون قد ساهم في وقوع الكارثة.

ويقول الخبراء إن الطاقم والركاب كان من الممكن سحقهم في غضون جزء من جزء من الألف من الثانية، وهو حدث سريع للغاية كان سينتهي قبل أن يدركوا ما كان يحدث لدرجة أنه من غير المرجح أن يترك أي شيء سوى ضباب بقايا بشرية.

ويُظهر مقطع فيديو نشره جيمس هامبلي، أحد مستخدمي "يوتيوب" الذي يحمل الاسم المستعار Bearded Science Guy، انفجارا داخليا مشابها يحدث لعلبة "كوكاكولا".

وقال هامبلي: "إن ملء العلبة بالبخار ثم تعريض هذا البخار للماء البارد يؤدي إلى تكثيفه مرة أخرى في الماء دون ترك أي جزيئات غازية داخل العلبة لممارسة الضغط إلى الخارج".

وبعبارة أخرى، تمارس الطاقة العالية لبخار الماء الساخن ضغطا أعلى بكثير على محيطه داخل هواء العلبة المشبع بالبخار مقارنة بكمية مساوية من الماء السائل البارد. إنه نفس المبدأ الذي شغّل مضخات القاطرات البخارية منذ القرن التاسع عشر.

إقرأ المزيد

ويعمل إنشاء هذا التغيير في الضغط داخل علبة "كوكاكولا"، وتبريد البخار الساخن عالي الضغط مرة أخرى إلى قطرات الماء البارد، كنموذج مقياس لتغيرات الضغط التي حدثت خلال اللحظات الوحشية الأخيرة لغواصة OceanGate. وتماما مثل الهواء المحيط بالعلبة، والذي لم يتغير، فإن ضغوط المحيط القوية كانت ستندفع لملء الفراغ الناجم عن الضغط المنخفض الجديد داخل الغواصة، ما يسحق شاغليها الأثرياء في لحظة.

وفي أعماق المحيطات، يزداد الضغط إلى الحد الذي يسمح فقط للكائنات المكيفة بشكل خاص بالبقاء على قيد الحياة.

وكان الطاقم على عمق أكثر من ميلين تحت سطح المحيط، والذي كان من شأنه أن يولد أكثر من 5500 رطل لكل بوصة مربعة (PSI) من الضغط، أكثر من ذلك الذي مارسه تفجير أوكلاهوما سيتي في عام 1995.

وأخبر ديف كورلي، ضابط سابق في الغواصة النووية الأمريكية، "سكاي نيوز"، أن هيكل الغواصة المنهارة يتحرك نحو الداخل بسرعة 1500 ميل في الساعة (2414 كم / ساعة)، ما يعني أن وقت الانهيار الكامل هو جزء من ألف من الثانية، أو واحد ميلي ثانية.

وقال كورلي إن الاحتكاك الناتج عن اندفاع الهواء المضغوط كان من شأنه أن يكون شديدا بشكل مؤقت لدرجة أن الهيدروكربونات والغازات الأخرى القابلة للاشتعال، مثل الأكسجين، كانت ستشتعل داخل Titan، في منتصف الانفجار الداخلي.

وأشار كورلي أيضا إلى أنه نظرا لأن وقت استجابة العقل البشري اللاواعي للأحداث الخارجية يبلغ حوالي 25 مللي ثانية، فمن غير المرجح أن يكون ركاب Titan قد عانوا أو حتى كانوا مدركين تماما لموتهم الوشيك.

كما قالت أيلين ماريا مارتي، ضابطة بحرية سابقة وأستاذة في جامعة فلوريدا الدولية، لشبكة CNN "في النهاية، من بين الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها المرور، هذا غير مؤلم".

وعلى الرغم من أنه يبدو مبالغا فيه، إلا أن وصف السلطات للحدث بأنه "انفجار داخلي كارثي" هو مصطلح دقيق من الفن في هندسة الطب الشرعي يستخدم لوصف هذا النوع من الفشل الهيكلي. الانفجار الداخلي الكارثي هو حدث انفجار داخلي عنيف أو درامي يتضمن بنية هشة - وكذلك عكس الانفجار بسبب تغيرات الضغط.

وفي حالة Titan، تسبب التغيير المفاجئ من ضغط منخفض نسبيا داخل الغواصة إلى ضغط مرتفع بشكل لا يصدق في الانهيار المفاجئ والكارثي والانهيار الهيكلي.

بشكل عام، إذا كان الضغط داخل جسم ما أقل من الضغط الخارجي، فسينفجر الجسم من الداخل - إلا إذا كانت منطقة الضغط المنخفض محمية بشكل كاف، عن طريق التعزيزات المعدنية القوية على سبيل المثال.

وأوضح أستاذ الهندسة ستيفانو بريزولارا، المدير المشارك لمركز Virginia Tech للاستقلالية البحرية والروبوتات، أن "البلاستيك المقوى بالكربون''، ينهار بشكل كارثي، لأن المادة ليست مطيلة مثل السبائك المعدنية.

وقال بريزولارا إن الغواصات البحرية تستخدم الفولاذ عالي القوة أو سبائك التيتانيوم، والتي ستنحني وتهبط تحت ضغط شديد ولكنها أقل عرضة للتشقق أو الانهيار - على عكس المادة المستخدمة في بناء هيكل غواصة OceanGate.

وقال بريزولارا إن هذا البلاستيك المقوى بالكربون "ينهار بشكل كارثي، ويتكسر حرفيا إلى قطع وشظايا صغيرة".

وقال جيمس كاميرون، مدير تايتانيك، المشهور بمهماته الخاصة للتنقيب في أعماق البحار، إن Titan لديها "ثلاث نقاط فشل محتملة'' وأشار إلى أن "كعب أخيل'' هو الهيكل المصنوع من ألياف الكربون.

ويُعتقد أن Titan فقدت هذه الحماية فجأة، ربما بسبب خلل في الهيكل تم تكبيره فجأة، ربما بسبب اصطدامها بجسم آخر تحت الماء.

وقال هامبلي "كان من المحتمل أن يكون أسرع وأكثر تطرفا من العلبة في الفيديو".

وبدأت الغواصة Titan، التي تديرها شركة OceanGate الأمريكية، الغوص إلى تايتانيك صباح الأحد، لكن كل اتصال مع سفينتها الأم فُقد بعد فترة وجيزة.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس عن النبأ المدمر الذي مفاده أن أجهزة البحث الروبوتية قد عثرت على "حقل حطام" بالقرب من حطام تايتانيك في المحيط الأطلسي.

وتم العثور على هذا الحطام - الذي يشمل ذيل Titan ومخروط الأنف وهيكل الضغط الداخلي - على بعد حوالي 1600 قدم (500 متر) من قوس تايتانيك الشهيرة.

وتصل تكلفة تذاكر الرحلة الاستكشافية إلى 250 ألف دولار (195 ألف جنيه إسترليني) للشخص الواحد.

وتوصلت السلطات إلى استنتاج مفاده أن الانفجار الداخلي قد حدث بسبب صغر حجم الشظايا، التي تم الكشف عنها بواسطة المعدات الروبوتية تحت الماء.

وقال الدكتور غاسبر غراهام جونز، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية والبحرية في جامعة بليموث: "يُظهر حقل الحطام في أجزاء صغيرة متعددة الفشل الكارثي والسريع للغواصة التي انفجرت بسرعة كبيرة للغاية".

وفي الوقت الحالي، سبب الانفجار الداخلي الكارثي غير واضح، على الرغم من أنه يمكن أن يكون ناتجا عن خلل في الغواصة تراكم مع مرور الوقت.

وستبقى الروبوتات تحت الماء في موقع حقل الحطام في محاولة لجمع المزيد من المعلومات التي يمكن أن تكشف عن السبب.

المصدر: ديلي ميل