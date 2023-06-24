الغواصات النووية الأمريكية استخدمت نظام تحكم على غرار نظام غواصة "تيتان" المنكوبة

استخدمت البحرية الأمريكية لسنوات عديدة وحدات التحكم في غواصاتها النووية على غرار تلك التي استخدمتها الغواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي مؤخرا.

وقال القائد السابق لغواصة Indiana النووية سكوت بريسنهان في حديث أدلى به لمجلة Newsweek النووية إن أسطول الغواصات الأمريكية يستخدم وحدات تحكم Xbox 360 لسببيْن. أولا، إنها مألوفة، وبالتالي فهي سهلة الاستخدام للبحارة الشباب. ثانيا ، إنها رخيصة جدا ويقيّم ثمنها بنحو 60 دولارا لكل غواصة.

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والشيء المدهش هو أنها سلكية، أي أن إشارة ترسل عبر الأسلاك. والآن لا ينتجون مثلها، لأن الجميع انتقلوا إلى البلوتوث، وأكد الضابط أن من المهم التقليل من مستوى الإشعاع في غواصة مشبعة بالإلكترونيات.

ويستخدم في الغواصات الأمريكية الجديدة والحديثة من نوع Virginia، عصا التحكم Xbox 360 للتحكم في حركة معدات "صاري الفوتونات"، بصفته رادارا وكاميرات فيديو ومستشعرات أخرى حلت محل المنظار الكلاسيكي.

يذكر أن عصا التحكم Xbox 360 كان جهاز التحكم الرئيسي في غواصة "تيتان".

المصدر: روسيسكايا غازيتا