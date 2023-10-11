وقوع زلزالين جديدين في أفغانستان

أفاد مركز الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزالين بقوة 6.4 درجة و5 درجات على مقياس ريختر في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وقال إن مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، كان يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 34 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات التي يقطنها نحن 272 ألف نسمة. ولا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات جراء هذا الزلزال.

وبعد وقت قصير أعلن خبراء الزلازل عن تسجيل زلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان.

وكان مركز هذا الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 28 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات أيضا. ولم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.

وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

المصدر: تاس