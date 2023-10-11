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إيلون ماسك: الحرب الأهلية في أوروبا حتمية

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إيلون ماسك: الحرب الأهلية في أوروبا حتمية
Legion-Media Ron Sachs - CNP/Sipa USA
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اعتبر مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك أن اندلاع حرب أهلية في أوروبا بات أمرا "حتميا".

وكتب ماسك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء: "في حال استمرت التوجهات الحالية، فإن حربا أهلية في أوروبا ستغدو حتمية".

وجاء ذلك في تعليق ردا على منشور للباحث السياسي البريطاني قسطنطين كيسين، الذي انتقد سياسات الدول الأوروبية في مجال الهجرة.

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وكتب كيسين في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في إسرائيل والمظاهرات تأييدا للفلسطينيين في مدن أوروبية: "عندما ترى أن آلاف الأشخاص يحتفلون بارتكاب منظمة إرهابية أعمال الاغتصاب والقتل، بينما تقف الشرطة تتفرج في المدن الأوروبية الكبرى، يكون واضحا أن الأمور سيئة".

وتابع: "وهذا سيكون أسوأ فقط. ونحن نستمر باستيراد الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة، كل يوم. ونرفض سياسة هجرة عقلانية ترحب بالناس الذي لديهم قيم ثقافية مماثلة لقيمنا".

وأضاف: "وبدلا من ذلك نفتح الحدود أمام أي شخص على متن قارب، ونقوم بشيطنة أي سياسي يحاول وقف ذلك".

وتوقع كيسين أن يزداد الوضع خطورة مع زيادة تدفق المهاجرين على أوروبا، لكنه لم يتفق مع إيلون ماسك بشأن احتمال "الحرب الأهلية".

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وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قد وصفت الهجرة غير الشرعية بأنه "الخطر الأكبر"، مضيفة أن سياسة التعددية الثقافية فشلت، حيث يعيش المهاجرون في أوروبا "حياة موازية"، حسب قولها.

المصدر: RT

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