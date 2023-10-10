البيت الأبيض: إرسال حاملة الطائرات لسواحل إسرائيل يهدف إلى منع المزيد من التصعيد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن حاملة الطائرات الأمريكية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط، يجب أن تمنع أطرافا ثالثة من توسيع التصعيد حول إسرائيل.

وقال ساليفان للصحفيين: "نحن نرسل حاملة طائرات إلى هناك ليس من أجل حماس، ولكن لإرسال رسالة ردع واضحة إلى دول ثالثة أو جهات غير حكومية قد ترغب في توسيع التصعيد".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

وأمر البنتاغون في وقت سابق، المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى مقربة من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشير إلى مخاطر تورط دول ثالثة.

كما قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، صباح المختار، إن الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة ودعم مثل هذه الأعمال الإسرائيلية من قبل الدول الغربية، تنتهك القانون الدولي.

واتهمت الخارجية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

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المصدر: نوفوستي