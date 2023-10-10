ألمانيا تعلن إرسال 10 دبابات "ليوبارد 1A5" إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين سترسل قريبا 10 دبابات "ليوبارد 1A5" إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "ستصل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة 10 دبابات قتالية أخرى من طراز "ليوبارد 1A5" و3 دبابات مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" و15 مدرعة وحوالي 20 سيارة إسعاف مدرعة".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، منتصف أغسطس أن برلين، بعد بدء العملية الخاصة، أرسلت إلى كييف مساعدات بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار يورو: "من الخيام والمولدات إلى الدبابات القتالية وأحدث أنظمة الدفاع الجوي".

في وقت سابق، ذكرت مجلة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا رفضت قبول دبابات من طراز "ليوبارد 1A5 " مقدمة من ألمانيا وذلك بسبب الحالة السيئة لتلك المركبات.

وأكد الكاتب في مجلة The Spectator الأسبوعية، نايجل جونز، أن نقل دبابات "ليوبارد 1" المعطّلة إلى أوكرانيا كان بمثابة الأمر المشين بالنسبة لألمانيا.

المصدر: نوفوستي