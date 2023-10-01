عقيد في الجيش النمساوي: القوات الأوكرانية خسرت ثلث دبابات "ليوبارد"

صرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية ماركوس ريزنر، بأن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى ثلث دبابات "ليوبارد" التي زودها بها الغرب.

وأشار العقيد في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن فعالية دبابات "ليوبارد 2" كانت "أقل أهمية" مما كان متوقعا. ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن ريزنر قوله: "من بين ما يقرب من 90 دبابة من هذا النوع تم تسليمها، تم تدمير أو إعطاب ثلثها على الأقل".

وفي الوقت نفسه، اشتكى الضابط النمساوي من أن حلفاء أوكرانيا أوفوا "جزئيا فقط" بوعدهم بتزويدها بالمعدات العسكرية.

وفي تقرير نشر يوم الخميس 28 سبتمبر، يعترف نائب قائد جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال فاديم سكيبيتسكي بأن اكتشاف رتل من الدبابات أو من القوات الأوكرانية المتقدمة لا يستغرق إلا 3-5 دقائق، واستهدافه 3 دقائق أخرى، لهذا أصبحت القدرة على البقاء أثناء الحركة لا تزيد عن 10 دقائق، وأصبح "تحقيق المفاجآت أمرا صعبا للغاية".

ومنذ بداية شهر يونيو الماضي، تحاول القوات الأوكرانية التقدم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث تدفع بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية ومدرعات قدمها لها الغرب.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أخذت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة فأحدثت صدى واسعا في الغرب.

المصدر: RT