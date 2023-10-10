أكد الضابط اليوناني المتقاعد، ستافروس أتلامازوغلو، في مقال نشره في مجلة "19Fortyfive" أن احترافية الدفاعات الروسية أفشلت هجوم القوات الأوكرانية.

وجاء في المقال: "القوات الروسية تدافع بقوة واحترافية، ولا تسمح للقوات الأوكرانية بتحقيق الاختراق الذي تسعى له، الذي من شأنه أن يقسم القوات الروسية إلى قسمين".

وتابع: "نفذت كييف هذا الهجوم الكبير بهدف الاقتراب من شبه جزيرة القرم، أو للوصول إلى منطقة تسمح لها بقصف شبه الجزيرة بالمدفعية، لكن القوات الأوكرانية فشلت في ذلك".

يذكر أنه للشهر الخامس على التوالي، تحاول القوات الأوكرانية التقدم على محاور دونيتسك وأرتيوميفسك وزابورجيه، حيث أنها ألقت على الجبهات بجنود دربهم الناتو، مسلحين بمعدات أجنبية، دون تحقيق أي نتيجة تذكر.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر، أنه منذ 4 يونيو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، بالإضافة إلى 557 دبابة وحوالي 1900 عربة مدرعة.

المصدر: نوفوستي