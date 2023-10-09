بيونغ يانغ: العمل الإرهابي في سوريا هو تعد على سيادتها الوطنية

أدانت سلطات كوريا الشمالية بشدة الهجوم الإرهابي في سوريا ووصفته بأنه محاولة للتعدي على السيادة الوطنية لدولة عربية.

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وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي باعتباره هجوما مفتوحا على تطلعات الشعب السوري إلى السيادة الوطنية والحياة السلمية والسعيدة. ونعرب عن تعازينا للضحايا وأسر الضحايا".

وأضاف أن "الهجوم الوحشي الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا" تم تنظيمه من قبل "قوى معادية داخل البلاد وخارجها" تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية وتقويض جهودها الرامية إلى "حل الأزمة" واستعادة الدولة من خلال نشر الخوف. وشدد الدبلوماسي على أن بيونغ يانغ تعارض كل أشكال الإرهاب وتدعم السلطات السورية والشعب السوري في حربهم ضد القوى المعادية.

ولم تذكر الوكالة ما هو الهجوم الإرهابي الذي يدور الحديث عنه في البيان.

من جهتها أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن وزارة خارجية كوريا الشمالية علقت على الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية في حمص في 5 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة أكثر من 200.



المصدر: تاس